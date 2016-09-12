Mugshots, Sept. 12

MCGRATH, TAYLOR J. - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $1,000 OR LESS)
GRAINGER, GROVER CLEVELAND - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION, MUFFLER VIOLATION
LANSAW, CORY NELSON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
UTLEY, TIGE MIGEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
HENRY, JOHN HARRY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CROSBY, WILLIAM RICHARD - DISORDERLY CONDUCT, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
HEMINGWAY, JAMES JOE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CORNELIUS, CRAWFORD NATHANIEL AUBREY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
AUSTIN, JAMES BOYCE - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
STROBBE, ASHLEY ELIZABETH - DUI
WOOD, MARY ELIZABETH - SHOPLIFTING, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT
ODOM, MARK WAYNE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DISORDERLY CONDUCT, Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway., RECKLESS DRIVING, DUI, Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
PHILLIPS, TERESA LYNN - Ordinance / Public Possession of Open Containers, FAILURE TO APPEAR
GRISSOM-ALFORD, HEATHER JEAN - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
STEELE, TRANEQUIA HELLISIA - Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
JONES, FRANK SIDNEY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
BELL, THURSTON EDWARD - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MOCK, TAMA JEAN - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
STUTLER, DILLON RAY - CHARGES NOT LISTED
LATTA, MELONY HOLLEY - FAILURE TO APPEAR
BOYD, TIMOTHY RYAN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HAYES, KENNETH RAY - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
HUGGINS, CAREN BETH - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
MCDONALD, LAVITRA NEILENE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
WOLFE, SHAWNA ANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
TACKETT, JONATHAN RILEY - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
PETTIBONE, DAVID JAMES - DISORDERLY CONDUCT
FREEMAN, JOSHUA BENSON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
RAKOSKI, THOMAS DANIEL - DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, DRIVING UNDER SUSPENSION
CATHEY, RICHARD WAYNE - DUI, DRIVING UNDER SUSPENSION
BOWIE, SHEILA CHARISSE - NO SC DL, Ordinance / Public Possession of Open Containers
LOIKA, WILLIAM CHAD - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
GARBETT, ADAM COLIN - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, Ordinance / Trespass, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MUSTAFA, TRACEY LYNN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, ABUSE/TO INFLICT GREAT BODILY INJURYUPON A CHILD, CSC WITH A MINOR 11 - 14 YEARS OF AGE 2ND DEGREE, ABUSE/TO INFLICT GREAT BODILY INJURYUPON A CHILD, ABUSE/TO INFLICT GREAT BODILY INJURYUPON A CHILD, ABUSE/TO INFLICT GREAT BODILY INJURYUPON A CHILD, ABUSE/TO INFLICT GREAT BODILY INJURYUPON A CHILD
DAVIS, TREY QUENTIN - FAILURE TO APPEAR
DEGRAY, NICHOLAS JAMES - DUI
SINGLETARY, AARON CHRISTOPHER - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
MCCOY, DEXTER CORNELIUS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE