Mugshots, Sept. 11

MOELY, MICHAEL DONALD - DUI
BROWN, BRANDON BRYAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, Head lamps (LIGHTS) required on motor vehicles and motorcycles
CELIK, YAVUZ SAKIR - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
POSTON, TOBY JAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, Ordinance / Public Possession of Open Containers
JOHNSON, MELANIE PAIGE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BILLINGSLEY, JAKE ALLEN - RECKLESS DRIVING, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
MARTIN, DANIEL BRUCE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
SCOTT, JAMES DEVON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GRIFFITH, CHRISTOPHER L - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
VEREEN, SHAQUEAL ALEXANDER - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
EVANS, ANTRON DEVON - Ordinance / Public Possession of Open Containers, Ordinance / Assault; Assault and Battery
OLDYN, TYRONE JAMES - TRESPASSING
TROTTER, PAIGE ANNETTE - SHOPLIFTING
MENDOZA, MARTIN NAGERA - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - SECOND DEGREE
FOLEY, MICHAEL OLIVER - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MIGUEL-PEREZ, GILVER EVERLIN - TOO FAST FOR CONDITIONS, NO DRIVER'S LICENSE, Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway., Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
GRAHAM, GREGORY JOSHUA - DISORDERLY CONDUCT
WHITEHEAD, BRIAN EDWARD - THROWING OF BODY FLUIDS BY PRISONER ONCORRECTIONS EMPLOYEE, DISORDERLY CONDUCT, PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
MICHAEL, DOUGLAS EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ALVARADO, EVER DAVID - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
HENRY, DAVID DONELLE - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE, FAILURE TO APPEAR
PEDREIRA, DAVID WILLIAM - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
PEDREIRA, LAUREN NOELLE - DISORDERLY CONDUCT
PIERCE, MICHAEL BRANDON - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE), PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SHRADER, DAWN JOELLE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
HENDERSON, JENNIFER LEE - CHARGES NOT LISTED
RIVERA, ARIANA TANISHA - Ordinance / Destroying, etc, Property - Personal Property
BENN, ALLEN JEFFREY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT
NEEL, MICHAEL DUANE - FAILURE TO APPEAR
BOZSUM, GRACE CAROL - USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE
SNOWDEN, ALLISON - CARELESS OPERATION OF VEHICLE
ROWND, WILLIAM JOSHUA - MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF (AFTER 6/7/05), POSS. OF NARC. IN SCHEDULE I(B),(C),LSD& SCHEDULE II (COCAINE)- 1ST OFFENSE
BISHOP, LANDON THOMAS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JAMES, PATRICK JACKSON - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, NO DRIVERS LICENSE
MALLORY, GUIYION BRAXTON - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE), PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCILWAIN, TOMMIE EUGENE - CHARGES NOT LISTED
BARBICHE, SKYLER WILLIAM - DISORDERLY CONDUCT
GEATHERS, ROBERT EARL - Ordinance / Destroying, etc, Property - Personal Property
JOHNSON, RUSSELL LEVON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF.
LEONHARDT, CHRISTINE RITTER - Ordinance / Destroying, etc, Property - Personal Property
SINGER, BAILEY REONA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
STEINBERG, JASON PHILLIP - CHARGES NOT LISTED
CORNETT, AARON MICHAEL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HUGGINS, CAREN BETH - CHARGES NOT LISTED
PEEKS, JACK LYNN - DUI
MCDONALD, LAVITRA NEILENE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
WOLFE, SHAWNA ANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
TACKETT, JONATHAN RILEY - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
PETTIBONE, DAVID JAMES - DISORDERLY CONDUCT
MCGRATH, TAYLOR J. - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,(VALUE $1,000 OR LESS)
FREEMAN, JOSHUA BENSON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
RAKOSKI, THOMAS DANIEL - DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, DRIVING UNDER SUSPENSION
CATHEY, RICHARD WAYNE - DUI, DRIVING UNDER SUSPENSION
BOWIE, SHEILA CHARISSE - NO SC DL, Ordinance / Public Possession of Open Containers
GIBBS, TREVOR TRAMYANE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
LOIKA, WILLIAM CHAD - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
VEREEN, JOHN LEGRANDE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MUSTAFA, TRACEY LYNN - CHARGES NOT LISTED