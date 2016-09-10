Mugshots, Sept. 10

SPAIN, JOSHUA DASHAWN - CHARGES NOT LISTED
COLEMAN, CHRISTIAN TANNER - DISORDERLY CONDUCT, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
JOHNSON, MELANIE PAIGE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CELIK, YAVUZ SAKIR - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
BROWN, BRANDON BRYAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, Head lamps LIGHTS) required on motor vehicles and motorcycles
MCKENNA, CINDY LEE - SHOPLIFTING
POSTON, TOBY JAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, Ordinance / Public Possession of Open Containers
WASHINGTON, RYQUANE OMAR - CHARGES NOT LISTED
KNIEBBE, CHRISTOPHER ADAM - FAILURE TO RETURN RENTED OBJECTS UNDER $2,000, FAILURE TO APPEAR, STOP PAY ON CHK, DRAFT, ETC, W/INTENT TODEFRAUD, VAL MORE THAN $500, 1ST OFFENSE
LEWIS, CHARLES BRIAR - DISORDERLY CONDUCT
EVANS, ANTRON DEVON - Ordinance / Public Possession of Open Containers
MCKENZIE, JUSTIN LEVI - CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
SMITLEY, ETHAN CHARLES - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
RIVERS, KEYRA NAS'ERLIK - LARCENY UNDER $2,000
BLACKMAN, PURNELL MICHELLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HENRY, AKMAL FAREED - POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, FELON IN POSSESSION OF A FIREARM
CODY, DAVID ANTHONY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
BROSKIE, TRAVIS BRYAN - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
BLACKMAN, AVIS DWAIN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HEWITT, STEVEN LEE - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER11)- FIRST DEGREE AFTER 6/1/05)
GADDIE, JERRY NMN - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, NO DRIVERS LICENSE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, Ordinance / Trespass
JOHNSON, KESAN JALIL - CHARGES NOT LISTED
DIXON, HARVEY DEMOND - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
GRISSETT, QUARTRICK - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
STUART, TONY ALLEN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
BENENHALEY, AMY - SHOPLIFTING, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, FAILURE TO APPEAR, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, Ordinance / Trespass
PYATT, JORDAN LEE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
DIMERY, SHANNON NICOLE - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
JACKSON, STARLET RENAE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RIGGINS, JAMMIE LAMONT - Stopping, standing or parking prohibited in specified places; exceptions., FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, THROWING OF BODY FLUIDS BY PRISONER ONCORRECTIONS EMPLOYEE, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, TRAFFICK IN ICE, CRANK,CRACK 28G OR MOREBUT LESS THAN 100G - 1ST OFF, DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF
CRIBB, BRITTANY LEE - FORGERY LESS THAN 10,000
JOHNSON, CHARLES EDWARD - FAILURE TO APPEAR, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, FUGITIVE
DEWITT, JOHNNY LEVON - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
WILLIAMSON, HEATHER LYNN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
SCOTT, JAMES DEVON - CHARGES NOT LISTED
RICHARDSON, STEVEN JOE - DUI
BRANDSTETTER, CANAAN JAMES - DUI, NO SC DL
MADDOCK, KEITH ROBERT - ASSAULT WITH INTENT TO COMMIT CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
ABUARAB, DENISE BURNETTE - DUI
WILLIAMSON, ZACK KENDALL - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
CLOSSON, BRANDI JEAN - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
LIGHTSEY, KEVIN ANTHONY - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., VIOLATION OF PROBATION
SHERMAN, BRANDON L. - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
GILES, YASMINE TRICHELLE - IMPROPER TURNING, DRIVING UNDER SUSPENSION
HOLT, JOSHUA RICK - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
ABURTO, ASHLEY ELIZABETH - VIOLATION SEAT BELT LAW, NO DRIVERS LICENSE