Mugshots, Sept. 9

PIETERSE, JONATHAN ALEXANDER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
HARRISON, KHRYSHARD - CHARGES NOT LISTED
HOGAN, DARREN CHRISTOPHER - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LINEN, JARIUS TARRELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
RICHARDSON, STEVEN JOE - DUI
MELVIN, ROBERT JAMES - DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
REED, KADONNA MARIE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CANSLER, MICHELLE DENISE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
NUNEZ, ERIC ELIAS PRINCE - CHARGES NOT LISTED
ZMICH, MARNIE JEAN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
POSTON, JAMIE - SIMPLE ASSAULT
JOHNSON, BRANDON MICHAEL - FAILURE TO APPEAR
SHAFER, AMBER LYNN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BIDDLE, ADAM BRENTON - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
SHEPPARD, KRISTEN LEE - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
MOJICA-RAMOS, JOEL NMN - DISORDERLY CONDUCT
BRANDSTETTER, CANAAN JAMES - CHARGES NOT LISTED
CONNON, MICHELLE NANCY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MIDDLETON, LATYWN DEVIN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
PARSONS, TIFFANY - CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
MCIVER, NICHOLAS JACOB - CHARGES NOT LISTED
ALSTON, AVIANNA ALYSSA MYCHELLE - SHOPLIFTING
SESSIONS, CANDACE CHRISTINE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
FORD, TASESANEE RENEE - SHOPLIFTING
POWELL, JYVE RYSHAWN - ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE ABHAN), FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
WASHINGTON, DONNELL LAMONT - DISREGARDING STOP SIGN, OPEN CONTAINER, POSSESSION MARIJUANA, 2ND & SUBSEQ.LESS THAN ONE OZ), UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
MELENDEZ, KENNY PADELLA - DRIVING UNDER SUSPENSION
MISHOE, WILLIAM CHARLES - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
SHOEMAKER, CHANNING JAMES - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
WALTON-GRANT, TICKEISHA MORANDA - SHOPLIFTING UNDER $2,000, FORGERY, VALUE OVER $1,000 BUT LESS THAN $5,000
MCCRAY, JAMAINE AQUIRIUS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST
QUICHE XICARA, WILLIAM ADOLFO - NO DRIVERS LICENSE, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT
STONE, ISAAC ZACHARY - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
HANNAH, KENYETTA SHAREEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WARTH, JAMES FRANK - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, SPEEDING IN A REDUCED SPEED ZONE, NO DRIVERS LICENSE, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
STRICKLAND, COREY LEON - CHARGES NOT LISTED
GRIMES, STEPHEN MICHEAL - CHARGES NOT LISTED
JONES, ROBERT BENJAMIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE