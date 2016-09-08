Mugshots, Sept. 8

THOMAS, STEPHANIE MARIE - OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF UNLAWFULLY REGISTERED AND LICENSED VEHICLE
WALTON-GRANT, TICKEISHA MORANDA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WASHINGTON, DONNELL LAMONT - DISREGARDING STOP SIGN, OPEN CONTAINER, POSSESSION MARIJUANA, 2ND & SUBSEQ.LESS THAN ONE OZ)
GAMBINO, CARLO NMN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, INTERFERENCE, HINDERING OFFICERS SERVING WARRANT OR RESCUING PRISONERS, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, Ordinance / Running at Large Prohibited; Dogs in Public to be on Leash
JORDAN, PENNY TABITHA - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
PENCILLE, RICHARD CHARLES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
COLLINS, TONIO MARCELL - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS
MCKNIGHT, NAJEE JAVAUN - KIDNAPPING, ATTEMPTED MURDER, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION
MCKNIGHT, JOSEPH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FALSE INFORMATION TO POLICE, OPEN CONTAINER
ROSS, NORRIS JAMES - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MCDONALD, KRISTI LYNN - VIOLATION OF BEGINNER'S PERMIT
JUNE, ROBERT LEVERT - DISORDERLY CONDUCT, RESISTING ARREST
BELLAMY, JAMELL EDWARD - CHARGES NOT LISTED
BELLAMY, EMMANUEL LAMAR - CHARGES NOT LISTED
JEWELL, KERRY JOAN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $1,000 OR LESS)
POUCHIE, ORION MICHAEL - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
BURGESS, FREDERICK JASPER - FAILURE TO APPEAR
CURRY, PETER RAYMOND - FAILURE TO APPEAR
LEGGETTE, BRIDGETTE RENEE - SIMPLE ASSAULT
KELLEY, BRIDGGIT MALINDA - CHARGES NOT LISTED
GAINES, REGGIE LAMAR - CHARGES NOT LISTED
GARCIA, JOSE - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT
SNOW, TYREZ SAVION - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GUILES, ROBERT ARTHUR - SHOPLIFTING, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF UNLAWFULLY REGISTERED AND LICENSED VEHICLE
THOMPSON, SHIRON QUNTIKE - CHARGES NOT LISTED
LUCAS, WAYNE TERREICK - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DRAWING AND AFFRAY
MATTHEWS, CLIFFORD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
FEATHERSTONE, JOHN EDWIN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
HEMINGWAY, ROSCOE NMN - IMPROPER VEHICLE BACKING, DRIVING UNDER SUSPENSION
SMITH, AARON JAQUAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
MELENDEZ, KENNY PADELLA - CHARGES NOT LISTED
WALTON, JACOB MICHAEL - CHARGES NOT LISTED
JONES, ROBERT BENJAMIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DURANT, CHARLES EDWARD - ACCESSORY BEFORE THE FACT TO A FELONY, GENERAL PROVISION
SUMPTER, MALIK - ASSAULT AND BATTERY
LEE, DUSTIN WAYNE - VIOLATION OF PROBATION, VIOLATION OF PROBATION, VIOLATION OF PROBATION
CHESTNUT, TERESA MCDOWELL - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
EDWARDS, DEREK BLAKE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Loitering, FAILURE TO APPEAR
BRUNO, VINCENT NMN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $1,000 OR LESS
GAIL, MARTIN ALEXANDER - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, ATTEMPTED MURDER, POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME
HIGH, BARRY GLENN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WALL, CHASE CLARKSTON - CHARGES NOT LISTED
EDDINGER, KRYSTAL ROSE - VIOLATION OF PROBATION, VIOLATION OF PROBATION, VIOLATION OF PROBATION
GIBSON, VERNETTE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JORDAN, ANDY JESSIE - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
LAWRENCE, TIMOTHY ALLEN - HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
FADER, MATTHEW NMN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
VASQUEZ-RONCANCIO, JUAN FELIPE - DUI, NO SC DL
WOODBURY, KENDRICK DEONDRE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
GROSSER, SANDRA DARLENE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PELLETT, MICHAEL PATRICK - VIOLATION OF PROBATION, SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION 2ND OFFENSE
HARLEY, MICHAEL ZANDER - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
WRIGHT, MARK ANTHONY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BARNHILL, JONATHAN JAMES - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
TOMPKINS, DAVID WAYNE - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
STAFFIERI, JANE LYNN - USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY, USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY, CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT
CHESTNUT, COLEMAN W. - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
RUTLEDGE, MARVIN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, TRESPASSING