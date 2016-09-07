Mugshots, Sept. 7

JOHNSON-HUGGINS, LILLIAN REBECCA - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION
FADER, MATTHEW NMN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
LAWRENCE, TIMOTHY A. - HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
LESNIAK, PAUL ALLEN - PEDESTRIAN DRUNK
HEMINGWAY, ROSCOE NMN - IMPROPER VEHICLE BACKING, DRIVING UNDER SUSPENSION
HAY, JUSTIN DAVID - TRESPASSING
GIBBS, MARTIN WARD - Ordinance / Breach of the Peace
DUARTE, TIMOTHY TERRANCE - CHARGES NOT LISTED
NEALEY, RIAN PAIGE - CHARGES NOT LISTED
NORRIS, RICKY SHANE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BELLAMY, BOBBY EARL - CHARGES NOT LISTED
TRUETT, JAMES DEWITT - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
BOYD, JOSHUA PHILLIP - POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
GAMBLE, KENDRA MICHELLE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WILSON, AL-MUSIR SALEEM - FAILURE TO APPEAR
SMITH, STEVEN SAXON - CONTEMPT OF COURT
BONINI, DONALD ALAN - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, ACCESSORY AFTER THE FACT TO FELONY A, B, C OR MURDER
MCDONNELL, CORNELIUS NEAL - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MARTIN, GLADIOLA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Trespass
STANLEY, WHITNEY DENEA - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
LUDDLEY, SHAWN ASHLEY - IMPROPER TURNING, RECKLESS DRIVING, NO DRIVERS LICENSE, RESISTING ARREST, Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway., FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE, Failure to return leased or rented property; fraudulent appropriation of leased or rented property $10,000 OR MORE, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
BRINKLEY, TINA MARIE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, NO SC DL, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
JORDAN, ANDY JESSIE - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
MARKHAM, KELLY ANN - FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, DRIVING UNDER SUSPENSION
GERALD, ISSAC LEVON - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER11) FIRST DEGREE PRIOR TO 6/1/05)
GAMBLE, JERMAINE PERNEIL - TRESPASSING
UCKELE, LUCINDA RUTH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, RECKLESS DRIVING, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles.
LATESSA, ANTHONY JOSEPH - FAILURE TO APPEAR, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
BROWN, KENNETH RANDALL - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH DEATH
COX, OTISS TYRESS - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05), MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
MURPHY, AARON JONTRE - CONCEALED WEAPONS
PHILLIPS, GEORGE RENARD - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, NO TAIL LIGHT/UNSAFE EQUIPMENT, FUGITIVE