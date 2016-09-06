Mugshots, Sept. 6

PENNA, JOHN ROY - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
BRATCHER-CIRULLO, CRYSTAL DAWN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
FORTUNA, THOMAS DANIEL - STOP PAYMENT ON CHECK,DRAFT ,ETC. WITHINTENT TO DEFRAUD,1ST OFFENSE $500/LESS, STOP PAYMENT ON CHECK,DRAFT ,ETC. WITHINTENT TO DEFRAUD,1ST OFFENSE $500/LESS
PIPKIN, EVELYN DENISE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
KINARD, EDWARD CHARLES - CHARGES NOT LISTED
MCGUIRE, PATRICK NMN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
LAWRENCE, LEROY GLENSTON - DISORDERLY CONDUCT, BEACH ORDINANCE--GLASS CONTAINERS
GREEN, CRAIG OLANDA - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WILLIAMSON, NICHOLAS RYAN - CHARGES NOT LISTED
DE LA CRUZ SIMAJ, EVER GERMIAS - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
MCCLAIN, GEORGE FREDRICK - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR
HORTON, CHRISTIAN BLAKE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
FRIEDMAN, JUDIANNE CHRISTY - CHARGES NOT LISTED
GOMEZ, JENNIFER ELIZABETH - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
FOWLER, SARAH MARIE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR
GERGITS, JEFF ALLEN - CHARGES NOT LISTED
HALE, JAMES RAY - CHARGES NOT LISTED
WORLEY, HAROLD GENE - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
TRAPPIER, STEVEN MARION - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, DISORDERLY CONDUCT
COOK, CARLTON ANTHONY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
GOSS, DEXTER NMN - CHARGES NOT LISTED
MITTERHOLZER, ROBERT ALEXANDER - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, VIOLATION OF CITY ORDINANCES, FAILURE TO APPEAR
STEVENS, DONNA OUTLAW - Ordinance / Shoplifting
LOVEN, RYNE GRAHAM - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., FUGITIVE, POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
HAMILTON, KEVIN BEAU - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $1,000 OR LESS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
STEVENS, MARTY EUGENE - Ordinance / Shoplifting
ROBERTSON, JASON MICHAEL - Ordinance / Defrauding Keeper of Hotel, Motel, Inn, Boarding House, Rooming House, Cafe or Restaurant
LATESSA, ANTHONY JOSEPH - FAILURE TO APPEAR, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
FOLEY, ANDREW WAYNE - FUGITIVE, SHOPLIFTING
PASQUARELLI, JAY ANGELO - FAILURE TO APPEAR
STUNTZ, MICHAEL PAUL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, RESISTING ARREST, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR
MARSHALL, SONYA KAY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Sleeping on Beach, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
SESSIONS, RAYMOND NMN - RECEIVING STOLEN GOODS MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GRIMES, JOSEPH JAMES - DRIVING UNDER SUSPENSION
EADDY, MACIE DEEANNA - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
DOCKERY, APRILLE CHANTEL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
OLLIS, SIMEON FRED - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
TAYLOR, MARCUS LEE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MERCHANT, JONATHAN EUGENE - FAILURE TO APPEAR
VANNOSTRAND, JASON ALLEN - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
SWINTON, SHARONDA NMN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
RIGGINS, RICKY BLAINE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WEBB, JERRY BENSON - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
SOLES, MELANIE SHAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GILLARD, MICHAEL ALEX - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
LUCAS, MICHAEL JOSEPH - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, LITTERING , LESS THAN 15LBS OR 27 CUBICFEET IN VOLUME - 1ST OFFENSE
GARZA, JOE LEWIS - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
GAMBLE, JERMAINE PERNEIL - TRESPASSING
SEWARD, DANIEL BUCK - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
GIBBS, MARTIN WARD - Ordinance / Breach of the Peace