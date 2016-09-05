Mugshots, Aug. 5

GARRETT, CHRISTINA NICOLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PARTON, CHRISTOPHER DOYLE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GORE, TIFFANY RENEE - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
LEE, ASHLEY NICOLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BANKS, DERRICK LAQUINNA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, IMPROPER LANE CHANGE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID
MARTIN, RONALD GREGORY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SIMONSON, JEFFREY J - DUI, IMPROPER VEHICLE LICENSE
DIXON, SCOTT MARTIN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
RIGGINS, RICKY BLAINE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JOHNSON, DAVID MICHAEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BROWN, KENNETH NORWOOD - CHARGES NOT LISTED
EDWARDS, LEONARD NMN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
COOPER, AARON FIELDS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PARKER, DENNIS JEROME - CHARGES NOT LISTED
LARIMORE, KEVIN NMN - CHARGES NOT LISTED
EDGE, SAMUEL QUENTIN - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
TAYLOR, TRAVIS LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
HANDELONG, GEORGE WILLIAM - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
NEMAK, ALEKSEI - SHOPLIFTING
CHULFA, NIKOLAI - SHOPLIFTING
WILSON, DEDRICK DARNELL - NO TAIL LIGHT/UNSAFE EQUIPMENT, VIOLATION OF BEGINNER'S PERMIT, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE, FAILURE TO APPEAR, MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05)
SWEIGART, RICHARD STEPHEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
WOOD, ROBERT BERTMAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
WIEDNER, JASON AL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GECEK, ROBERT - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
STINE, BRENTLEY E. - NO DRIVERS LICENSE, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MALLOY, FRANCES ELIZABETH - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE
GONZALEZ-BRUNO, FRANCISCO - VIOLATION SEAT BELT LAW, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DIXON, CALVIN JOSEPH - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
MAKAR, MATTHEW RAMSIS - ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE ABHAN)
KAI, KOREY MOLI KAWIKA - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
RODGERS, ROGERICK JERMONT - RESISTING ARREST, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION