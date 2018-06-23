Mugshots, June 23

WILSON, WILLIE LAMONT - HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, ASSAULT / ASSAULT / BATTERY 3RD DEGREE
PICKETT, ROY BENJAMIN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
SELPH, KHALIS DUQUAN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
GRANT, WALTER JULUIES - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT
FERRELL, WILLIAM LEGARE - KIDNAPPING, KIDNAPPING, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, KIDNAPPING, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
FONTAINE, TAYLOR NOEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CACEK, COLBY PRESTEN - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
JOHNSON, GEORGE HAZEL - PEDESTRIAN DRUNK
PERRITT, MICHEAL WAYNE - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
BELCHER, CHRISTINA ANNALISA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MCALLISTER, NICHALAUS COLE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
LAITON MORENO, DIEGO ARTURO - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1ST OFFENSE, IMPROPER USE OF DEALERS LICENSE
GILES, ANTHONY NMN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULT OFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULT OFFENSE
MUTONE, DAREN ANTHONY - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE
HEYWARD, DAVID ANTHONY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, VIOLATION OF ABC LAW
MCCLAIN, MARVINESE OLIVIA - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
KENNEDY, DEBORAH ANNE - FTC FRAUD VALUE $500 OR SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD (E.G. STOREOWNER), FTC FRAUD VALUE $500 OR SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD (E.G. STOREOWNER)
TREVATHEN, HEATHER NICOLE - TO MANUF,DISTR,DISP,OR POSSESS W/INTENTTO MANUF,DISTR,DISPENSE A CONTRLD SUBST., Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school, CONTRABAND, POSSESSION BY PRISONER, FURNISHING/ATTEMPT TO FURNISH PRISONER WITH
WILLIAMS, CHARLTON DYWAYNE - DISCHARGING FIREARMS INTO A DWELLING, POSSESSION OF FIREARMS \AMMUNITION
CHESTNUT, RAMONDO TIMOKEE - BICYCLISTS AND USERS OF PLAY VEHICLESARTICLE VIOLATION, RESISTING ARREST, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Loitering
OLSZOWKA, JOSEPH ALLEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, Damaging or tampering with vehicle, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
JACKSON, KURTIS DAN - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
KENNEDY, LEVERN - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
BRADDY, MARK EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JORDAN, DERRICK NMN - VIOLATION OF PROBATION
BURNS, CHRISTOPHER JOSEPH - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
FELLOWS, JACOB JAMES - MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
BROCK, LESLEE ESTELLE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
JONES, STEVEN RAY - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
SIMON, TYRA KHADESHIA - ASSAULT / ASSAULT \BATTERY 3RD DEGREE
ELLIOTT, DONALD ELLIOTT - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
DEGREGORIO, TODD JUSTIN - USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY
STEWART, TROY MAXWELL - FAILURE TO APPEAR
FOWLER, JON BUCK - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
PLAYER, KRISTINA HOPE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BROWN, MARCUS ANTUAN - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE, DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE
BARTON, JONATHAN HARRISON - IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, RESISTING ARREST
SPEARS YOUNG, ADRIEN CHRISTOPHER - MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
WICKLIFFE JONES, JAYLEN JAMAR - MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
JAMES, DAJAUN FABIAN - MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
SHACKLEFORD, TYQUAN TYVALE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WELLS, RYAN MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SMITH, HENRY ONEIL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HEYWARD, DALE NMN - FAILURE TO APPEAR
AMOR FACUNDO, DANIEL MATIAS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TURAY, SALIFU - MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
SPRING, MATTHEW GEORGE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
WATTS, TYLER MACE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BROWN, STUART LAWRENCE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MIDDLETON, LATYWN DEVIN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BINGHAM, DAVID BARRY - DISORDERLY CONDUCT
SPRING, WHITNEY BEARD - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HUGGINS, MARTY JOE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
KING, NATASHA LORRAINE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HAMBY, RONALD LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
STEELE, LEROY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER