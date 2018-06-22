Mugshots, June 22

CAMPBELL, DEMETRICE TRAYVON - PAROLE VIOLATION
COLLINS, JOSHUA HAL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BOWERS, CANDICE DAWN - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000
CARLAN, JAMES DOUGLAS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Noise, General Prohibition
HEMINGWAY, JAMES WEST - VIOLATION OF PROBATION
MANFORD, MICHAEL ARTHUR - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000
MILLER, JERMALE ALANZO - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
URBAN, ADAM JOSEPH - VIOLATION OF PROBATION
MESA LOPEZ, BERNAL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
STARNES, JORDAN REID - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CONNOLLY, DAVID CHARLES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FLOYD, RONNIE LOUIS - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
WINDHAM, MARVIN HARRIS - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAIL TO GIVE PROPER SIGNAL
SATTERWHITE, SHON D. - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT
HEGE, JOSEPH DEVON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, RECKLESS DRIVING
ALSTON, JERMAINE NMN - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION, USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY
LESANE, CHRISTOPHER EARL - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ROGERS, HALEY ROSE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
RAGIN, WALKER PATTERSON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
VANDERHORST, DANIELLE DEQUAN - TRESPASSING AFTER NOTICE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST
MORAIS, JOAQUIM - FAILURE TO COLLECT OR TRUTHFULLY ACCOUNT FOR AND PAY OVER TAX, FAILURE TO COLLECT OR TRUTHFULLY ACCOUNT FOR AND PAY OVER TAX, FAILURE TO COLLECT OR TRUTHFULLY ACCOUNT FOR AND PAY OVER TAX, FAILURE TO COLLECT OR TRUTHFULLY ACCOUNT FOR AND PAY OVER TAX, FAILURE TO COLLECT OR TRUTHFULLY ACCOUNT FOR AND PAY OVER TAX, FAILURE TO COLLECT OR TRUTHFULLY ACCOUNT FOR AND PAY OVER TAX, FAILURE TO COLLECT OR TRUTHFULLY ACCOUNT FOR AND PAY OVER TAX
JOHNSON, CARL PRESTON - FORGERY LESS THAN 10,000
GILES, ANTHONY NMN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
LAITON MORENO, DIEGO ARTURO - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, IMPROPER USE OF DEALERS LICENSE
MCALLISTER, NICHALAUS COLE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BELCHER, CHRISTINA ANNALISA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JOHNSON, GEORGE HAZEL - PEDESTRIAN DRUNK
CACEK, COLBY PRESTEN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
FONTAINE, TAYLOR NOEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GRANT, WALTER JULUIES - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT
SELPH, KHALIS DUQUAN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
WILSON, WILLIE LAMONT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
NORTON- RUSSELL, HANNAH J - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
KUMBULLA, PAVLI - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE, MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTYVALUE $5,000 OR MORE, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
GREGG, CHARLES JUNIOR - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
RUSSO, LEONORA ANN - Ordinance / Public Possession of Open Containers