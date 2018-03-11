Mugshots, March 11

GOODRIDGE, EMMITT RAY - HIT \ RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MOLINA, CARLOS - NO DRIVERS LICENSE
DAVIS, TOMMIE LEE - ASSAULT / ASSAULT \ BATTERY 3RD DEGREE
WILLIAMS, SHERYL E - DRIVING UNDER SUSPENSION
SAMUEL, CLARISSA PRISCILLA - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MCGOVERN, BRYAN PATRICK - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
BULLARD, ADAM AARON - LOITERING, NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
DIXON, JAYSHAWN JUAN - Ordinance / Loitering, NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
BRUNSON, WILLAIM ONEAL - LOITERING, NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
OLIVER, EDWARD EARL - PEDESTRIAN DRUNK
JASIAK, CONNER STANLEY THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, NO DRIVERS LICENSE
SIZEMORE, QUESTRIA RENEE - FAILURE TO APPEAR
PLUM, CHARLES BRIAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
COPERTINO, MATTHEW RYAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COIRO, MARIO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
HORN, THOMAS CHRISTOPHER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) \ (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF.
DOOLEY, JOHN STEVEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 3RD OFFENSE
BROWN, JAMIE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, CARELESS OPERATION
BELLAMY, ELDON LEE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUT PERMISSION - 1ST OFFENSE
HEMINGWAY, RICHARD EARL - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
WASIELEWSKI, CHRISTOPHER JOSEPH - ASSAULT / ASSAULT \ BATTERY 1ST DEGREE, BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
HOLMES, JOSHUA MICHAEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JOHNSON, JEREMY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WATERS, WILLIAM EARL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
LEE, VICTORIA CHARLENE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
MCCOY, JACQUELINE SUAZANNE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CORNWELL, RICHARD LEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MCCOY, DEXTER CORNELIUS - ASSAULT / ASSAULT \ BATTERY 3RD DEGREE
GIVENS, JESSICA LYNN - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
WARTH, TINA MARIE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUT PERMISSION - 1ST OFFENSE
SAUNDERS, CARL - BOATING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
BETHEA, DEQUENTEN JEMAR - POSS. MARIJUANA 28G (1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CRUZ, NAYAH ALICIA - SHOPLIFTING, VALUE $1,000 OR LESS
SHAW, KYLE CHRISTOPHER - SHOPLIFTING, VALUE $1,000 OR LESS
ROBERTS, JAMES ALLEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HALE, SHAWN LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE
ARLEOGE, STEVEN MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JORDAN, RANDY NMN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, NO SC DL, IMPROPER VEHICLE LICENSE
SULA, SAMANTHA SINCLAIR - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
HOLT, KEENOS ADEINA - DRUG PARAPHERNALIA
GERALD, STACY LADANE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING
HOUGHTELING, LEANNA CHRISTINA - SHOPLIFTING, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUT PERMISSION - 1ST OFFENSE
CUTTINO, MICHAEL JEFFREY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GALLOWAY, CODY MONTANNA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
KEARNS, ROBERT - HISTORICAL STATUTES, Vehicles required to be registered and licensed., OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 3RDOR SUB. OFFENSE
LARIMORE, ERNEST JUNIOR - Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SIMPSON, STONE LEE - ASSAULT / ASSAULT \ BATTERY 3RD DEGREE, Ordinance / Unauthorized Use of Vehicle
JACKSON, CHARLES DERRICK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ALLEN, SANTONIA GARRIS - CHILD PASSENGER RESTRAINT VIOLATION, CHILD PASSENGER RESTRAINT VIOLATION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
LITTLE, LYNN RAQUEL - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
CROSBY, NICOLE BRITTANY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PETERSEN, LARRY BRIAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
RUIZ ALTANIRANO, RAFAEL - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
ALTAMIRANO, GERMAN PANZO - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
NANCE, CONNER WARREN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MARSHALL, WILLIAM LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
WINBURN, JODY THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HARRIS ELDERS, QUINTON TYLER - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LORENZ, CHARLES RICHARD - Ordinance / Weapons - Carrying Concealed or Unconcealed Weapon, ASSAULT / ASSAULT \ BATTERY 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BELLAMY, ELDON LEE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
POTCHIK, SAMUEL JORDON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
KEENAN, KENNETH JAMES - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
UPCHURCH, KELLY BRYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HUNT, KYLAN SECOTAH - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA