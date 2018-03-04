Mugshots, March 4

RODGERS, MATTHEW BLAKE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
THAMES, DONALD BROOKS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, PURCHASE OF ALCOHOL BY A MINOR
MCCANTS, FRANKLIN L - DRUG PARAPHERNALIA, MANUFACTURING MARIJUANA, 3RD SUBSEQ.
HANNAN, LINDSEY ANN - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
HAGAN, ADAM DALE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST
STEWART, THOMAS RAY - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
HUCKS, TRISTAN JAMES - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
CORLEW, BRADLEY MARK - DISORDERLY CONDUCT
FLEMING, ANTONIE ANRANTES - FORGERY LESS THAN 10,000, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., FORGERY LESS THAN 10,000
ALMAGHRABI, FAHAD HAMEED - DUI
ZOBEL, MICHAEL WAYNE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HICKSON, CLARENCE JUNIOR - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUT PERMISSION - 1ST OFFENSE
CAMPBELL, WILLIAM ARTHUR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 3RD OFFENSE
PERTELL, CHARLES JOSEPH - IMPROPER PARKING, DRIVING UNDER SUSPENSION
OFFENHAUSER, LARRY SAMUEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BAILES, TYLER CHASE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
CROINA, FORREST EUGENE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
VIDAL-GONZALEZ, RONAL JAVIER - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
HEBB, WILLIAM MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
REYNOLDS, CASAUNDRA MAE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
PRICE, JAHLIL NYREE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL USE OF LICENSE OR FRAUDULENT APPLICATION FOR LICENSE - 1ST OFFENSE
FLEMING, JERELL TYRONE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
KEARSON, LILLE DENISE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WAITE, EDWARD JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DABBS, JACOB STROMAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BALTAZAR, ALEJANDRO MARTINEZ - Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DEAS, TRAVIS LESEON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
AGUIRRE, BRIANNA LYNN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
BRUNS, THOMAS NELSON-CARTER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
KING, MITCHELL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
OPALKA, JOSEPH SAMUEL - FORGERY LESS THAN 10,000
HARDEE, ERICK WINSTON - FAILURE TO APPEAR
ZABEC, DAVID GEORGE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
TRICE, RANDY DUVAL - Ordinance / Breach of the Peace
JENKINS, BARBARA RENEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CULLUM, SHAMAR MALIK - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
VALDEZ-CONTRERAS, KEIDY DARLENY - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
MCCRAY, CRAITRELL DEONTE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HANNAH, ASHTON KEARIE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
THAMES, DONALD BROOKS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, PURCHASE OF ALCOHOL BY A MINOR
MCCANTS, FRANKLIN L - DRUG PARAPHERNALIA, MANUFACTURING MARIJUANA, 3RD \u0026 SUBSEQ.
HANNAN, LINDSEY ANN - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
HAGAN, ADAM DALE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST
STEWART, THOMAS RAY - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
HUCKS, TRISTAN JAMES - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
CORLEW, BRADLEY MARK - DISORDERLY CONDUCT
FLEMING, ANTONIE ANRANTES - FORGERY LESS THAN 10,000, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., FORGERY LESS THAN 10,000
ALMAGHRABI, FAHAD HAMEED - DUI
ZOBEL, MICHAEL WAYNE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HICKSON, CLARENCE JUNIOR - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
CAMPBELL, WILLIAM ARTHUR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 3RD OFFENSE
PERTELL, CHARLES JOSEPH - IMPROPER PARKING, DRIVING UNDER SUSPENSION
OFFENHAUSER, LARRY SAMUEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BAILES, TYLER CHASE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
CROINA, FORREST EUGENE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
VIDAL-GONZALEZ, RONAL JAVIER - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
HEBB, WILLIAM MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
REYNOLDS, CASAUNDRA MAE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
PRICE, JAHLIL NYREE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL USE OF LICENSE OR FRAUDULENT APPLICATION FOR LICENSE - 1ST OFFENSE
FLEMING, JERELL TYRONE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
KEARSON, LILLE DENISE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WAITE, EDWARD JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DABBS, JACOB STROMAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BALTAZAR, ALEJANDRO MARTINEZ - Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DEAS, TRAVIS LESEON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
AGUIRRE, BRIANNA LYNN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
BRUNS, THOMAS NELSON-CARTER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
KING, MITCHELL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
OPALKA, JOSEPH SAMUEL - FORGERY LESS THAN 10,000
HARDEE, ERICK WINSTON - FAILURE TO APPEAR
ZABEC, DAVID GEORGE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
TRICE, RANDY DUVAL - Ordinance / Breach of the Peace
JENKINS, BARBARA RENEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CULLUM, SHAMAR MALIK - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
VALDEZ-CONTRERAS, KEIDY DARLENY - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
MCCRAY, CRAITRELL DEONTE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HANNAH, ASHTON KEARIE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES