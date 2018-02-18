Mugshots, Feb. 18

JOHNSON, MICHAEL ANTHONY - FUGITIVE
PERDZIAK, JASON PAUL - VIOLATION OF PROBATION
QUALLS, PAUL RICHARD - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
ROBERTS, MITZI LEIGH - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUE $500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUE\u003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUE $500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUE $500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
ROBINSON, ANDREW LAMONT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BALDWIN, JORDAN ROSS - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
CAMPBELL, JASON EVERETTE - Vehicles required to be registered and licensed., DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE
BOYD, JACKIE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
KNOCH, JOHN FLEX - ASSAULT / ASSAULT / BATTERY 2ND DEGREE
ARTHUR, JAMES - DRIVING UNDER SUSPENSION
PERRY, JENNIFER LEIGH - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
GIBBS, LATRAVIUS FREDRICE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
VALENTI, LISA ANN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HAMILTON, ALEX ALTERICK - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FUGITIVE
CARNEY, MICHAEL DAVID - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GIBBS, LATRAVIUS FREDRICE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
VOAGE, DONOVAN LARS - DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT, DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
POYATT, PETER NMN - Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HOWARD, JOHN ENGLISH - DISORDERLY CONDUCT
MORRIS, FRANKLIN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
TORRES, LUIS OMAR - FAILURE TO APPEAR
BROWN, JASON MICHAEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ROBINSON, MALCOLM KENNETH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT
SKIPPER, DAWN MARIE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
PILCHARD, JUSTIN ABRAM - RECKLESS DRIVING, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
HONAKER, TODD ANTHONY - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUT PERMISSION - 1ST OFFENSE
LAW, NICOLE RENEE - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF ECSTACY (METHYLENEDIOXYMETHAPHETAMINE, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF ECSTACY (METHYLENEDIOXYMETHAPHETAMINE, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
CHESTNUT, TODD BRYCE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
REAMSNYDER, JOHN THOMAS - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 1ST OFFENSE, TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 1ST OFFENSE, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
BOLAND, JONATHAN PATRICK - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
HAMMOND, MORGAN ROCKWELL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PINEDA, ERNESTO GEOFRIDA - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
HAUSER, MANDY JUN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
NINE, CRYSTEL LORRAINE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JONES, SHERWOOD LAWRENCE - DUI
JORDAN, PATRICK HAMP - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
WYRICK, PATRICK MCKINLEY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
VEGA, JAMES ANTHONY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
FITZGERALD, PATRICK CHRISTOPHER - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
VAN HOUTEN, JOHN VINCENT - RECKLESS DRIVING
MARSHALL, WILLIAM LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
MALONEY, JAMES JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WARD, JEREMY DEVON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BROMELL, BYRAN TERELL - DISOBEYING A POLICE OFFICER, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MCLEOD, MARRELL DEVON - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
COLES, CHRISTINA DENISE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
WILLIAMS, CLEVELAND TERRELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
SINGLETON, GEORGE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, ARSON 3RD DEGREE
HARDY, JOANN MICHELLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ROLLINS, JESSICA RYAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ROBINSON, ANDREW LAMONT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BALDWIN, JORDAN ROSS - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally