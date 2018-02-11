Mugshots, Feb. 11

BATTS, WESLEY ALLEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, DOMESTIC VIOLENCE HIGH \u0026 AGGRAVATED NATURE
THOMPSON, ANTHONY JAROD - OPEN CONTAINER, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
PIERCEY, GREGORY DEAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HERNANDEZ, ALFONZO TORRES - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
VASQUEZ ESTEVEZ, WILMERS ISAAC - NO SC DL
EDWARDS, CODY BLAKE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
THOMAS, MARK ALEXANDER - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DISORDERLY CONDUCT
BAILEY, KAREN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ZANARDO, MICHAEL THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JIMENEZ, ROBERT CARLOS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, HIT \u0026 RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles.
GARNER, RICKY EUGENE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SILVA, JORGE SERRANO - DUI, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
BRYANT, VINCENT EVERETTE - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY), CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
POWALIE, NICHOLAS JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
COLLINS, JOSEPH POIRIER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ALTMAN, LAUREN MAKINLEY - ASSAULT AND BATTERY, DISORDERLY CONDUCT, PURCHASE OR POSSESSION BY MINOR
BOSTICK, CLIFFORD JERRELL - SHOPLIFTING UNDER $2,000, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
SMITH, RICHARD CALVIN - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
WEAVER, TIMOTHY RYAN - Ordinance / Trespass, VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION
BOATWRIGHT, KYLE BLUE - DRIVING UNDER SUSPENSION
ROBINSON, SHERMOND LLOYD - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, GREATBODILY INJURY RESULTS
ESTES, HARRY LEROY - NO SC DL, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued.
GOODENOW, JAMES KENNETH - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
MCMILLIAN, TAYLOR RENEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DEVORE, DONTAE DEVORE - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PEREZ-MELENDEZ, CARLOS EDUARDO - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
BURROUGHS, DERRICK DEVON - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
MARTINEZ, CHRISTIAN MORALES - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, RECKLESS DRIVING, NO DL IN POSSESSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE
BONE, FRANCIS W. - DRUG PARAPHERNALIA, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LAFLEUR, REBECCA ANNE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BADON, KIMBERLY GASQUE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
GRICE, MICHAEL JAMAL - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) \u0026 (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF., POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE (28 GRAMS)
GRIFFITH, RAY VANCE - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BLACKMON, WILLIAM SHANE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed., FRAUD. ALTERA. OF REGISTRA., LICENS. DOC. OTHER THAN REGIS. CARD/LICENSE PLATE, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE
RABER, MATTHEW SCOTT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MORRIS, AARON JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GEE, KIMBERLY SUE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, FUGITIVE
ANDREW, TONY EDWARD - VOYEURISM, VIOLATING PLACE OF PRIVACY,VIEWS, PHOTOGRAPHS, RECORDS OF FILMS 1ST
WASHINGTON, REGINALD FELIX - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HOWARD, KRYSHAWN LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SAMPSON, NATASHA SIMONE - RECKLESS DRIVING, DRIVING UNDER SUSPENSION
HOFFMAN-TALADAY, PATRICIA LOISA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GOMEZ MCCRAE, MICHAEL ANTONIO - DISORDERLY CONDUCT
CLAUSER, EMILY RENEE - DUI
JAYROE, MARK KELVIN - DRIVING UNDER SUSPENSION
WALKER, RYAN FRANCIS - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FOX, BRENT KYLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BEISEL, DEREK JEFFEREY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ROBINSON, SHERMOND LLOYD - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, GREATBODILY INJURY RESULTS
HARDY, WESLEY EUGENE - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE), TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE