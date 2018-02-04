Mugshots, Feb. 4

HOLLINGSWORTH, LINDSEY MONROE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GLIDDEN, FRANK NATHAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
EDDY, STEVEN JOSEPH - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR
LEE, TEVIN TYRELL - DISREGARDING STOP SIGN, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPEN CONTAINER
HENRY, JOHN HARRY - POSSESSION OF FIREARMS \u0026 AMMUNITION, POSS. COCAINE 3RD OFFENSE (AFTER 6/7/05), SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
FOYE, SHANE MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
BLEDSOE, PHILLIP BYRON - INTERFERENCE, HINDERING OFFICERS SERVING WARRANT OR RESCUING PRISONERS, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, RECKLESS DRIVING, DISREGARDING STOP SIGN, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
NELSON, SAMANTHA KATHLEEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
POOL, BROWNING ELWOOD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MORANO, KYLE WESLEY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BEAMER, BETH EDITH - FAILURE TO APPEAR
THOMPSON, JERRY LEE - FAILURE TO APPEAR
SMALLS, JOHNNY ROCKEEM - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, IMPROPER VEHICLE LICENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.(AFTER 6/7/05), FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000, LARCENY UNDER $2,000
HOWARD, JOHNTAL BENTAL - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
FORD, TUWANA STAR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CHANDLER, KAYO VERJAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
REDGE, MARGARET LYNN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FAULKENBERRY, ALEXIS LEANNE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HAYES, NICHOLAS WAIR - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SWISHER, MATTHEW RYAN - POSS. OF NARC. IN SCH 1(B),(C), LSD \u0026SCH II (COCAINE) -1ST OFF (AFTER 6/7/05)
BALL, RICHARD THOMAS - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
CURRY, BENJAMIN NMN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
PETHEL, NICHOLAS RYAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
THORPE, JUSTIN DAKOTA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
DE PAZ LOPEZ, HECTOR LUCIO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
WEBB, ERIC LLOYD - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
WILSON, SHONTAY SEOSHA - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
DALY, CODY MATTHEW - PEDESTRIAN DRUNK
TEETS, SERENDA NICOLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PATE, WILLIAM HARVEY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS
PHILLIPS, COREY MILLER - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
WILLIAMS, SHAWN PATRICK - FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, DISREGARDING STOP SIGN, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ALILLARI, HERMES - PURCHASE OR POSSESSION OF BEER OR WINE BY MINOR, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BRUTON, MATTHEW THOMAS - DISORDERLY CONDUCT, PEDESTRIAN DRUNK
BESSANT, JAMI NICOLE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
HUDSON, JOSHUA FLOYD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
GORE, CARL JAMILLE - IMPROPER STARTING, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
EARP, JOSHUA LANE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
SVENSON, SCOTT JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FLUDGATE, BRADLEY GEORGE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BENNETT, RAYQUAN TYRONE - MURDER, OBSTRUCTING JUSTICE