Mugshots, Dec. 3

SMALL, TERRENCE R - UNLAWFUL POSSESSION OF A CONCEALED WEAPON
LAPENTO, SAVANNAH ANN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DORCELY, GARRETT MICHAEL - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, POSSESSION OF ECSTACY (METHYLENEDIOXYMETHAPHETAMINE
RIVERA, LAYQUAN JAMAL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SPEEDING, FALSE INFORMATION TO POLICE
JOHNSON, KEESA MICHELLE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
STATON, STERLING ALTON - SIMPLE ASSAULT AND BATTERY
MAYTON, LORI BETH - DUI
SEYMOUR, DANIEL JOSHUA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
ALVAREZ-URBANO, ANTONIO - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
THOMAS, JAMES LEROY - RECKLESS DRIVING, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
JACKSON, MICHAEL DEMOND - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SCOTT, JASON RYAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
BAGGATTA, NICHOLAS NMN - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000
BRAXTON, SHAWN MAXWELL - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
ROGERS, HOPE LANE - FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000
BAROR, YANIV - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DADDARIO, CHRISTOPHER MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
ADAIME, GEORGE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ALLEN, CHAMEEKA LAKENDRA - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS
MESSER, NEIL SCOTT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
LOWERY, JONATHAN THOMAS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, NO DL IN POSSESSION, FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
WOOD, MARY ELIZABETH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KEATON, JENIESHA LASHA - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
EMGE, BRADLEY ANDREW - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HARDWICK, ASHLEY NICHOLE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
SMALL, TERRENCE R - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON, UNLAWFUL POSSESSION OF A CONCEALED WEAPON
LEDFORD, DANIEL AARON - LARCENY UNDER $2,000, ASSAULT / ASSAULT \u0026 BATTERY 3RD DEGREE
ALFORD, BILLY LEON - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, NO SC DL, OPERATING UNINSURED VEHICLE, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
POPE, JASON SHANE - BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000
SCIUBBA, ANTHONY NMN - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
JOHNSON, TIMOTHY NMN - RECKLESS DRIVING
CLARK, ERIC LAMONT DESHAWN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RICHARDSON, PRESTON MICHAEL - SHOPLIFTING
RIFFEE, BRANDON JOSEPH - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
COPPINGER, PATRICK KEVIN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DREW, FRASER T. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SINISI, DAVID ANTHONY - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
CAMARDA, MELINDA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GRIFFIN, JACK THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
HARDEE, DALTON TANNER - RECKLESS DRIVING, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR, DRIVING UNDER SUSPENSION
ULLOA, JAMIE PAUL - DISCHARGING WEAPON IN CITY LIMITS
GRIFFIN, JEREMY JAQUAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
ALDRICH, TRACIE LYNNE - FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GASQUE, MORGAN DIANNA - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
FAULKENBERRY, ADAM CRAIG - DUI, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE
REDMOND, KATIE SHANNON - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SIMMONS, SHELLEY RENEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HARRIS, DANDRELL LAMONT - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
GUIDO, DANIELLE MARIE - DUI
JORDAN, CARL WILLIAM - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE