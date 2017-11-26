Mugshots, Nov. 26

KELLY, JAMIL EDWARD - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
WILSON, NATHANIEL - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
PHELPS, MARY JANE - ASSAULT / ASSAULT \BATTERY 3RD DEGREE
FITZPATRICK, MICHAEL AARON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
STEWART, STEPHANIE RENEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, POSS. OF NARC. IN SCH 1(B),(C), LSD (COCAINE) -1ST OFF (AFTER 6/7/05)
STRICKLAND, KAINE LEIGH - MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
SORROW, JAMES DAVID - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF (AFTER 6/7/05), PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ATKINSON, HAROLD DAVON - DISORDERLY CONDUCT
HALL, DENNIS M - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS, LARCENY UNDER $2,000
FRECHETTE, ROLAND EDWARD - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WILSON, KEONTRAIL JHAMARCQWEZ - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
WILLIAMS, ROBBIE NATHANIEL - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
RODGERS, MATTHEW BLAKE - RESISTING ARREST, FINANCIAL IDENTITY FRAUD, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF (AFTER 6/7/05), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
CHAPMAN, ALLISON MICHELLE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUT PERMISSION - 1ST OFFENSE, VIOLATION OF PROBATION
MILLER, RAYFEUS LEVEL - NO DRIVERS LICENSE, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
CLOYD, KEVIN DALE - Ordinance / Loitering
CHESTNUT, COLEMAN DWAYNE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BALL, RICHARD THOMAS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WILLIAMSON, RIVER RAYE - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
TROSTLE, LYNN DERING - DRIVER'S AND VEHICLE LICENSES REQUIRED, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
LAMENS, NATHANAEL JONATHAN SIMON - ASSAULT / ASSAULT \ BATTERY 3RD DEGREE
TURNER, DOUGLAS LEON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
YORK, DUSTIN ROBERT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
JESSEE, JOSHUA PAUL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
LONG, ROBERT ALEN - Ordinance / Breach of Trust with Fraudulent Intent
MARTINEZ, MILTON ANDONY SANTIAGO - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
DAVIS, MICHAEL DEAN - OPERATING UNINSURED VEHICLE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., NO DRIVERS LICENSE
MOORE, BRANDON - DISORDERLY CONDUCT
DEBERRY, GEORGE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ASSAULT / ASSAULT \u0026 BATTERY 3RD DEGREE
BEACH, STACEY LEE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULT OFFENSE
ORTLOFF, GLENN ERNEST - DUI
LUEVANOS, JULIAN - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, RECKLESS DRIVING, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ELDRIDGE, BENITA SHANELLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
ALTMAN, JOSHUA LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FREY, MARK CHRISTOPHER - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
BERRY, MARIJO JUNE - FAIL TO GIVE PROPER SIGNAL, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BRYANT, THEODORE ROOSEVELT - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, ASSAULT / ASSAULT \ BATTERY 3RD DEGREE
MCMILLEN, LAURA JONES - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ROBERTS, JEFFREY CHAD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE