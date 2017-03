More Videos

3:21 Shannon Briggs of Fat Harold's Beach Club needs your help naming her signature drink this week | Hot Pour

2:28 Patrick Carroll of Dirty Don's Oyster Bar & Grill in Myrtle Beach shows off "Patrick's Painkiller" | Hot Pour

3:51 Taste the rainbow with Nikki Merrill's "Rainbow Rum" at the Treasure Club | Hot Pour

3:48 Ghosts, aliens, and the Blairy Navel with Noah Byrne at Bubba's Love Shak | Hot Pour

2:29 Tracie Hilburn of Whiskey Beach shows off her Brain Tumor shot | Hot Pour

2:41 Magician/Bartender Xavier Hartsoe talks Tinder, Trump and the Mad Irishman | Hot Pour

2:55 Cayley Frenzel of Coastal Ale House gives us her Peach Blossom Martini | Hot Pour

3:58 Comedian/bartender Jimmy Mathieu talks life and the Texas Top Shelf Margarita at Suck Bang Blow | Hot Pour

2:14 Brittany Boyer of Remedies Sports Bar & Grill in Myrtle Beach keeps it sweet with a Raspberry Lemonade | Hot Pour

2:29 Lauren Mills of Murphy's on the Ocean in Cherry Grove makes a perfect Margarita | Hot Pour

2:39 Frank Braddock of Dick's Last Resort in North Myrtle Beach talks Pale Horse, New Years Resolutions, and duct tape | Hot Pour