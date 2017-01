More Videos

2:14 Brittany Boyer of Remedies Sports Bar & Grill in Myrtle Beach keeps it sweet with a Raspberry Lemonade | Hot Pour

2:29 Lauren Mills of Murphy's on the Ocean in Cherry Grove makes a perfect Margarita | Hot Pour

2:39 Frank Braddock of Dick's Last Resort in North Myrtle Beach talks Pale Horse, New Years Resolutions, and duct tape | Hot Pour

3:29 Sarah Turner of Gordon Biersch Brewery Restaurant in Market Common talks love, basketball and the best concert lineup ever | Hot Pour

2:38 Holly Nygaard of the BeachHouse Bar & Grill talks True Romance, tasers and Trump | Hot Pour

3:53 Brad Stair of The Barrel Bar & Grill in Myrtle Beach SC talks love, life and Making America Great Again

3:11 Jennifer Hopkins of Pop's Place Bar & Grill in Myrtle Beach SC talks comedy, Eminem and the Truffle Shuffle | Hot Pour

3:13 Rachel Buchanan of Bumstead's Pub in Myrtle Beach SC talks singing, hangovers and pickup lines from Buffalo Bill | Hot Pour

3:24 Rookie bartender Jaelene Cipollaro of Tilted Kilt in Myrtle Beach talks fashion, chainsaws and Justin Bieber | Hot Pour

3:40 Ray "Ray-Ray" Hester of Thee Dollhouse gives us the lowdown on Bloody Marys , Beetlejuice and the Biebs | Hot Pour

3:30 Jameson Neisler of American Tap House talks tongue tricks, tasers, and building a wall | Hot Pour